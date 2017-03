Koster grijpt net naast medaille op 3000 meter

Maureen Koster heeft zondag bij de EK indoor in Belgrado naast een medaille gegrepen op de 3000 meter. De 24-jarige atlete uit Boskoop lag op koers voor brons, maar liet zich in de laatste ronde aftroeven door de Britse Eilish McColgan.

De vierde plaats was dezelfde klassering die Koster vorig jaar behaalde op de WK indoor. Het jaar daarvoor, bij de EK indoor in Praag, wist ze wel de bronzen plak te veroveren.

Het goud ging naar de Britse Laura Muir, die zaterdag ook al de Europese indoortitel op de 1500 meter binnenhaalde. Ze was een klasse apart in de finale van de 3000 meter en won in een kampioenschapsrecord van 8.35,67. De Turkse Yasemin Can pakte zilver in 8.43,46. Koster finishte in 8.48,99, een ruime seconde achter McColgan (8.47,43).

De Turkse Can nam vroeg in de race het initiatief en liep weg van het veld. Muir was de enige die volgde, Koster liet het tweetal gaan. Dat leek een verstandige keuze om niet te vroeg kapot te gaan. De Boskoopse richtte zich op het brons en maakte zich in de laatste kilometer ook los van de groep achtervolgers. Maar Koster kon het hoge tempo niet vasthouden en verkrampte in de laatste ronde. McColgan profiteerde.