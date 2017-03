Koster wint serie 3000 meter op EK

Boekelman mist finale kogelstoten

12:24 Melissa Boekelman heeft de finale van het kogelstoten bij de EK indoor in Belgrado niet gehaald. De 27-jarige krachtatlete eindigde in de kwalificaties met een stoot van 17,19 als twaalfde. Een plaats bij de top acht was vereist voor een optreden in de strijd om de medailles.