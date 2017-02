Kristoffersen dolblij met shirt Schweinsteiger

Nishikori en Dolgopolov in finale Buenos Aires

De finale van het ATP-toernooi in Buenos Aires gaat tussen de als eerste geplaatste Kei Nishikori en Aleksandr Dolgopolov uit Oekraïne. De favoriete Japanner moest in de halve finale diep gaan om zich te ontdoen van de Argentijn Carlos Berlocq, die met een wildcard was toegelaten tot het toernooi in eigen land.