Krumins loopt WK-limiet op 5000 meter in Nijmegen

In navolging van Sifan Hassan mag ze daarom komende zomer op deze afstand uitkomen bij de WK in Londen.

Krumins eindigde in Nijmegen net naast het podium (vierde). De winst ging in 15.17,91 naar Stella Chesang uit Oeganda. Krumins (voorheen Kuijken) is een specialiste op de baan. Ze liep vorig jaar op de Olympische Spelen van Rio de finales van de 5000 (achtste) en 10.000 meter (veertiende) en won in 2014 het brons op de 5000 bij de EK.