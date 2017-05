Kupers loopt tegen 800 meter-legende Rudisha

Kupers kan in het spoor van de wereldtop mogelijk een aanval doen op de limiet voor de WK van deze zomer in Londen. De Nederlander moet dan 1.45,90 of sneller lopen. Zijn persoonlijk record is 1.45,23.



In de Chinese wedstrijd uit de prestigieuze Diamond League komen meer Nederlanders aan de start. Sifan Hassan en Jip Vastenburg lopen in Shanghai de 5000 meter. Hassan slechtte afgelopen weekeinde in het Amerikaanse Stanford al de WK-limiet met een tijd van 15.13,15.



Churandy Martina staat op de startlijst van de 200 meter, Maureen Koster komt in actie op de 1500 meter en Melissa Boekelman doet mee bij het kogelstoten.