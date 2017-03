Kyrgios gaat Federer uitdagen in halve finale Miami Open

Wozniacki zet Pliskova opzij en bereikt finale in Miami

30 maart Caroline Wozniacki heeft de finale bereikt van het tennistoernooi in Miami. De als twaalfde geplaatste Deense was in drie sets te sterk voor Karolina Pliskova uit Tsjechië: 5-7 6-1 6-1. De partij duurde 2 uur en 16 minuten.