Langlaufster Johaug moet vrezen voor langere schorsing

Teambaas Horner: Red Bull klaar voor strijd met Mercedes

11:01 Als het aan Red Bull-teambaas Chris Horner ligt, is er geen twijfel wie de belangrijkste gegadigde is voor het wereldkampioenschap in het komende Formule 1-seizoen: Mercedes. Toch denkt hij dat zijn ploeg met de nieuwe RB13 de strijd kan aangaan.