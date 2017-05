LeBron James leidt Cavaliers naar derde NBA-finale op rij

Tegenstander in de finale is voor het derde jaar op rij Golden State Warriors, dat ongeslagen de play-offs doorliep op weg naar de eindstrijd. Het eerste finaleduel is op 1 juni in Oakland, de thuisbasis van de ploeg rond sterspelers Stephen Curry en Kevin Durant.



LeBron James, de absolute vedette van de Cavaliers, maakte 35 punten in de vijfde ontmoeting met de Celtics en hij passeerde met die score Michael Jordan als topschutter aller tijden in de play-offs van de NBA. Jordan stond op 5987 punten en James ging daar met 8 punten overheen. De recordscore staat nu op 5995.



James gaat op voor zijn zevende NBA-finale en op jacht naar zijn vierde titel. De eerste twee behaalde hij als speler van Miami Heat. De derde pakte James vorig jaar met Cleveland. Hij was bijzonder trots op zijn puntenrecord, dat hij afnam van zijn grote idool Michael Jordan.



,,Ik draag niet voor niets rugnummer 23. Dat was ook het rugnummer van Mike. Ik ben van basketbal gaan houden door hem. Jordan zien spelen was alsof je naar God keek. Het is onvoorstelbaar dat ik hem heb kunnen evenaren'', aldus James.