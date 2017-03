Li Jie, Eerland en Vermaas naar WK tafeltennis

LIVE: Gilbert verdedigt witte leiderstrui in slottijdrit

14:54 Vanochtend was het Marcel Kittel die op indrukwekkende wijze naar de etappezege sprintte. Na een korte lunch staat de volgende rit alweer op het programma: de afsluitende tijdrit over 14,2 kilometer. Maakt Philippe Gilbert geen fouten en stelt hij zo de eindzege in de Driedaagse veilig, of kan Brändle nog iets uitrichten?