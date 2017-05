Li Jie naar derde ronde op WK in Düsseldorf

Eerland op WK ten onder tegen Japans talent

21:56 Britt Eerland is gestrand in de tweede ronde van het WK tafeltennis in het Duitse Düsseldorf. Eerland verloor vandaag in vijf games van de als negende geplaatste Japanse Mima Ito: 4-1 (12-10 12-10 9-11 11-4 13-11).