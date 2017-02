LIVE: Dag 1 van het WK sprint in Calgary

Herlings in achterhoede bij MXGP-debuut

17:25 Motorcrosser Jeffrey Herlings is bij zijn debuut in de MXGP achttiende geworden van 21 rijders. De drievoudig wereldkampioen in de MX2-klasse begon sterk aan de eerste manche van de seizoensopening in Qatar en reed een tijd zesde, maar zakte vanaf halverwege de race terug.