LIVE: Kan Wüst definitieve slag slaan op 3000 meter?

We gaan direct, zonder dweil, door met het mannentoernooi.



500 meter mannen LIVE:

1.

Nicola Tumolero, ITA: 37.43

Sebastian Druszkiewicz, TSJ: 38.81

2.

Patrick Beckert, DUI: 37.74

Adrian Wielgat, POL: 37.40

3.

Danila Semerikov, RUS: 38.15

Ryosuke Tsuchiya, JAP: 37.60

4.

Felix Maly, DUI: 37.91

Michele Malfatti, ITA: 38.64

5.

Sverre Lunde Pedersen, NOR: 36.54

Andrea Giovannini, ITA: 36.80

6.

Haralds Silovs, LET: 36.57

Sven Kramer, NED: 36.41

7.

Jan Szymanski, POL: 36.37

Sergey Trofimov, RUS: 36.51

8.

Bart Swings, BEL: 36.86

Patrick Roest, NED: 36.27

9.

Benjamin Donnelly, CAN: 36.75

Konrad Niedzwiedzki, POL: 36.22

10.

Denis Joeskov, RUS: 36.30

Shane Williamson, JAP: 36.79

11.

Shota Nakamura, JAP: 36.00

Jan Blokhuijsen, NED: 36.34

12.

Simen Spieler Nilsen, NOR: 36.53

Sindre Henriksen, NOR: 36.23