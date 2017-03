LIVE: Kramer maakt zich op voor negende titel

Australische Barty grijpt eerste WTA-titel

15:59 De Australische tennisster Ashleigh Barty heeft voor het eerst in haar loopbaan een WTA-toernooi gewonnen. Dat deed ze in Kuala Lumpur waar ze vandaag in de finale in twee sets te sterk was voor de Japanse Nao Hibino: 6-3 6-2.