LIVE: Lewis breekt Van Gerwen en loopt uit

Boksgevecht Pacquiao en Khan komt eraan

13:46 De Filipijnse bokslegende Manny Pacquiao heeft gehoor gegeven aan de uitkomst van een enquête op Twitter. Hij is met de Brit Amir Khan in onderhandeling over een gevecht. Beide boksers bevestigden dat via hun Twitteraccount. ,,Nadere mededelingen volgen spoedig'', laat zowel Pacquiao als Khan weten.