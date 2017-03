LIVE: Veplettert Kramer alle tegenstand op 5000 meter?

Dit is de loting van de 5000 meter mannen, eerste rit gaat om 16.04 van start:



Felix Maly, DUI (pr: 6:30.37)

Sebastian Druszkiewicz, TSJ (pr: 6:25.70)



Sergey Trofimov, RUS (pr: 6:34.44)

Haralds Silovs, LET (pr: 6:17.13)



Konrad Niedzwiedzki, POL (pr: 6:25.09)

Shota Nakamura, JAP (pr: 6:32.29)



Adrian Wielgat, POL (pr: 6:32.57)

Benjamin Donnelly, CAN (pr: 6:26.28)



Jan Szymanski, POL (pr: 6:21.55)

Sindre Henriksen, NOR (pr: 6:24.33)



Danila Semerikov, RUS (pr: 6:24.77)

Simen Spieler Nilsen, NOR (pr: 6:24.69)



----dweilpauze----



Denis Joeskov, RUS (pr: 6:28.30)

Nicola Tumolero, ITA (pr: 6:22.31)



Shane Williamson, JAP (pr: 6:24.81)

Ryosuke Tsuchiya, JAP (pr: 6:23.99)



Jan Blokhuijsen, NED (pr: 6:11.91)

Patrick Roest, NED (pr: 6:19.25)



Patrick Beckert, DUI (pr: 6:13.14)

Andrea Giovannini, ITA (pr: 6:21.77)



Michele Malfatti, ITA (pr: 6:20.40)

Sven Kramer, NED (pr: 6:03.32)



Bart Swings, BEL (pr: 6:13.37)

Sverre Lunde Pedersen, NOR (pr: 6:10.47)