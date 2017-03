Luiten begint met nederlaag in Austin

Het Dell Matchplay heeft een ander format dan de gebruikelijke toernooien. De golfers spelen de eerste drie ronden in groepen van vier. Alleen de zestien poulewinnaars stromen door naar de knock-outfase. Luiten speelt later nog tegen de Zuid-Afrikaan Charl Schwartzel (nummer 28 van de wereld) en de Zuid-Koreaan Byeong Hun An (51ste op de wereldranglijst). Luiten zelf neemt de 66e plek in, en mag in Austin meedoen na afzeggingen van enkele andere golfers.