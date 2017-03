Luiten toegelaten tot Texaans toptoernooi

Zijn plaats op de wereldranglijst gaf hem geen rechtstreekse kwalificatie, maar de Nederlander is doorgeschoven na een aantal afmeldingen. De eerste ronde is woensdag.

,,Mooi om in Texas te kunnen spelen, want het is een groot toernooi en ik vind matchplay erg leuk'', zegt Luiten op zijn website. Hij klom maandag op de wereldranglijst één plek en staat nu 66ste. Als Luiten na dit toernooi een positie in de top-50 heeft, mag hij in april afslaan in de Masters, de eerste major van dit jaar.