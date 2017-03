Luiten vertrekt met winst uit Austin

Blog Arjan Schouten Arme Stoffel, de onfortuinlijke F1-rookie

20:35 Deze krant schoof vandaag in de paddock even aan bij Stoffel Vandoorne. Bepaald niet de meest fortuinlijke rookie in de geschiedenis van de Formule 1. Een Belg die volgens alle kenners is geboren in een poel vol racetalent. Maar daar gaat hij het niet mee redden dit jaar, rijdend bij het geplaagde McLaren-Honda. Een team met een historie waar het je van gaat duizelen. Maar ook met een Japanse krachtbron die nogal hapert. En dan drukken we ons nog lief uit.