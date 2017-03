Maas strandt op WK in halve finales big air

Noor Halvorsen snelste in sprint Handzame Classic

18:52 De Noorse wielrenner Kristoffer Halverson heeft vandaag de Handzame Classic op zijn naam geschreven. De renner van Team Joker Icopal, vorig jaar wereldkampioen bij de beloften op het WK in Qatar, was de snelste in de massasprint in de straten van het west-Vlaamse dorpje Handzame. Hij klopte de Britse kampioen Adam Blythe en de Belg Kenny Dehaes.