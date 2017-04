Mahulette redt het niet op EK badminton

Küng verslaat medevluchter en sprint naar ritzege in Romandië

17:56 Stefan Küng heeft de ingekorte tweede etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. In een sprintje was de Zwitserse hardrijder van BMC te sterk voor zijn Oekraïense medevluchter Andrei Grivko. Wilco Kelderman was net als gisteren de beste Nederlander. Hij kwam als twaalfde over de streep.