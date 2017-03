Marc Leishman wint bijzondere editie Arnold Palmer Invitational

Hirscher laat zich verrassen in Aspen

20:38 Skiër Marcel Hirscher is bij de laatste slalom van dit wereldbekerseizoen net buiten het podium gevallen. De Oostenrijker leek vandaag te gaan winnen in Aspen, maar verprutste zijn leidende positie in de tweede manche. Toch sluit de 28-jarige Hirscher het seizoen met een trofee op de discipline af. De skiër had zich begin deze maand al verzekerd van de eindwinst in het klassement.