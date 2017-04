Marius Kimutai soeverein naar zege in Rotterdam

De warmte speelde een rol in de wedstrijd. De temperaturen liepen tegen het einde op naar de 18 graden. Racemanager Marc Corstjens moest tijdens de race al ingrijpen. ,,Het aanvangstempo lag vrij hoog en omdat we de warmte vreesden, hebben we de gangmakers gevraagd wat te temperen.''



Na 30 kilometer waren de 'hazen' uit beeld en begon de strijd tussen de favorieten. ,,Zij namen hun verantwoordelijkheid en Kimutai heeft met twee versnellingen de beslissing geforceerd. Hij is een mooie winnaar van een spannende wedstrijd. Alleen de tijd was wel wat langzamer dan we hoopten.''



Marti ten Kate

Abdi Nageeye mag zich sinds vanmiddag de snelste Nederlander ooit in de marathon van Rotterdam noemen. De 28-jarige atleet van Somalische afkomst liep de 42,195 kilometer door de Maasstad in 2.09.34 officieus en dook daarmee ruim onder de 2.10.04 die Marti ten Kate in 1989 neerzette. Voor Nageeye was het ook een persoonlijk record in zijn zesde marathon. Zijn oude toptijd stond op 2.10.24. In Nederland staan alleen Kamiel Maase en Gerard Nijboer nog boven hem op de nationale ranglijst aller tijden.