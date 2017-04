Márquez voor vijfde keer op rij vanaf pole in Austin

De regerend wereldkampioen in de MotoGP veroverde vandaag in de kwalificatie wederom de eerste startplaats. De 24-jarige Catalaan reed de afgelopen vier jaar vanaf pole steeds naar de winst op het circuit van Austin.

Márquez krijgt op de eerste startrij gezelschap van de Yamaha's van landgenoot Maverick Viñales (tweede) en de Italiaanse veteraan Valentino Rossi (derde). Viñales, winnaar van de eerste twee grands prix in Qatar en Argentinië, was 0,130 seconde langzamer dan Márquez. De Honda-coureur heeft in de WK-stand al 37 punten achterstand op Viñales, nadat hij in Argentinië onderuit was gegaan.