Márquez wint voor achtste keer op rij in Duitsland

Dani Pedrosa, de ploeggenoot van Márquez bij Repsol Honda, werd op afstand derde. Márquez veroverde zaterdag voor de achtste keer op rij de poleposition op de Sachsenring. Al die vorige races wist de 24-jarige Honda-coureur ook te winnen. Dat was in 2010 in de 125cc, twee keer in de Moto2 en nu vijf keer in de MotoGP.