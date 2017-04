Martina: Er kan iets moois gebeuren op de Bahama's

Van Dijke naar finale op EK judo

16:52 Judoka Sanne van Dijke heeft bij de EK in Warschau de finale bereikt van de klasse tot 70 kilogram. De 21-jarige Brabantse nam in de halve finale de Française Marie Eve Gahié al snel in een houdgreep en liet niet meer los. Van Dijke scoorde daarmee een ippon en mag later vandaag in de Poolse hoofdstad om de Europese titel strijden.