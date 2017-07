Martina loopt eindelijk WK-limiet op 200 meter

De 32-jarige sprinter van Curaçao liep bij de Diamond League in Parijs op de 200 meter onder de limiet voor de mondiale titelstrijd in augustus in Londen. Martina finishte als tweede in 20,27, dik onder de vereiste 20,44. Eerder op de avond slaagde Martina er niet in zich voor de WK te plaatsen op de 100 meter. Na twee valse starts van concurrenten en matige eerste passen bij de derde start arriveerde de Nederlander in 10,23, ruim boven limiet van 10,12.



Martina leek zich dit seizoen stuk te lopen op de limieten voor de WK in Londen. Diverse pogingen mislukten en de enige keer dat het wel lukte op de 100 meter, was zijn tijd van 10,00 ongeldig vanwege te veel rugwind. Bij de FBK Games onthulde de sprinter, die al deelnam aan vier Olympische Spelen, dat hij wordt geplaagd door een pijnlijke lies en achillespees.



In Parijs was het op de 100 meter wederom niet best. Martina had een bijzonder matige start, kwam wel goed opzetten in de laatste meters, maar de 10,23 was toch weer te langzaam. Hij werd er derde mee achter de Ivoriaan Ben Youssef Meite (9,99) en de Cubaan Yunier Perez (10,05).



Een uur later was het wel raak op de dubbele afstand. De nummer vijf op de 200 meter van Rio had dit keer wel een vlotte start en trok het rechte stuk goed door. Alleen de Turk Ramil Guliyev was sneller (20,15).