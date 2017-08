Mayweather en McGregor aangekomen bij stadion Las Vegas

Sanders en Leurink naast gouden plak ook individueel in de prijzen

26 augustus De gouden medaille was voor de hockeysters Pien Sanders en Laurien Leurink niet de enige prijs die ze aan de EK in eigen land overhielden. Beiden kregen ook een individuele onderscheiding. Sanders werd na de finale tegen België (3-0) uitgeroepen tot de talentvolste speelster van het toernooi in het Wagener Stadion.