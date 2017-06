McIlroy fit genoeg voor US Open

WK tafeltennis voorbij voor 13-jarig wonderkind

4 juni Voor het dertienjarige wonderkind Tomokazu Harimoto is de WK tafeltennis in Düsseldorf in het enkelspel voorbij. De zeer jonge Japanner moest vandaag in de kwartfinales buigen voor de Chinees Xu Xin. De nummer drie van de wereldranglijst zegevierde met 4-1.