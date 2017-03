McIlroy heeft weinig zin in Brits Open op 'vrouwonvriendelijk' Muirfield

,,We gaan daar weer een keer naartoe voor het Brits Open, maar ik zal na afloop weinig kopjes thee drinken met de leden'', zei McIlroy voor de start van de Arnold Palmer Memorial in Orlando.



De golfclub van Muirfield, nabij Edinburgh, is in 1744 opgericht. Honderden jaren was het een mannenbolwerk. Vrouwen mochten geen lid worden, wat de Britse golfbond R&A vorig jaar deed besluiten om Muirfield te schrappen van de selecte groep golfbanen waar het Brits Open kan plaatsvinden. De mannen van Muirfield bonden daarop eindelijk in.



Dinsdag kozen 498 van de 621 mannelijke leden vóór het lidmaatschap van vrouwen, waarna de R&A gelijk besloot om de golfclub weer op het lijstje te zetten voor de Britse major. Die werd daar in 2013 voor het laatst gehouden en destijds gewonnen door Phil Mickelson.



,,Verschrikkelijk dat het zo ver heeft moeten komen. Maar goed, we gaan terug naar Muirfield voor het Brits Open omdat vrouwen nu lid mogen worden, maar ik houd er een vieze smaak in mijn mond aan over.''