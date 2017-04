McIlroy na rondje golf met Trump: Weet niet of ik het nog eens zal doen

Rory McIlroy zal zich een volgende keer wel twee keer bedenken. De Noord-Ierse topgolfer speelde in februari in Florida een ronde samen met de Amerikaanse president Donald Trump en dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen.

,,Na alles wat er daarna over me heen kwam, weet ik niet of ik het nog eens zal doen'', liet hij weten aan de vooravond van de Masters in Augusta.

,,Ik vond het een lastige afweging. Met een afwijzing zou ik naar mijn gevoel een politiek statement hebben gemaakt, terwijl het slechts om een rondje golf ging. Ik heb ook niet één woord gewisseld met Trump over politieke zaken. Hij was meer geïnteresseerd in het gras dat hij nieuw had laten inzaaien op de greens'', vertelde de nummer twee van de wereld, die voor fascist en intolerant werd uitgemaakt door criticasters.