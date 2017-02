McIlroy werkt trainingsrondje af met Donald Trump

VIDEO: Federer kijkt uit naar samenspel met Nadal bij 'Ryder Cup van tennis'

7:46 Australian Open-winnaar Roger Federer was gisteren in Praag ter promotie van de Laver Cup die in september wordt afgewerkt. Bij het toernooi speelt de Zwitser aan de zijde van onder andere Rafael Nadal en Tomas Berdych en daar kijkt de 35-jarige Federer naar uit.