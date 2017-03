Megafusie Parijse rugbyclubs van de baan

Michel Butter maakt favorietenrol waar bij NK

15:15 Michel Butter heeft vandaag het NK halve marathon op zijn naam geschreven. De atleet kwam in een tijd van 1.05,04 solo over de finish van de Nijmeegse stadsloop. Bart van Nunen kwam een halve minuut later binnen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Jesper van der Wielen werd derde.