Mild letsel voor Valentino Rossi na ongeluk in training

De negenvoudig wereldkampioen zou geen breuken of andere serieuze verwondingen hebben opgelopen, stelde Yamaha verder. Het is wel onduidelijk of hij kan starten in de volgende race van de MotoGP op 4 juni. Dan staat de Grote Prijs van Italië op de agenda.



Rossi was aan het trainen op de crossbaan van Cavallara in Mondavio. Hij werd na zijn val meteen afgevoerd naar het plaatselijke ziekenhuis, waar hij vandaag nog verblijft ter observatie. Yamaha brengt later op de dag een nieuwe medische update over de lichamelijke gesteldheid van Rossi.



De Italiaan, bijgenaamd 'The Doctor' en immens populair in de motorsport, was tot zondag klassementsleider in de MotoGP. Door een valpartij vlak voor de finish op het circuit van Le Mans in de Grand Prix van Frankrijk moest hij de leiding afstaan aan zijn Spaanse teamgenoot bij het fabrieksteam van Yamaha, Maverick Viñales.