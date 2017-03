Minderhoud troeft Werth af in Den Bosch

De combinatie kwam in Den Bosch tot een score van 84,890 procent, waarmee ze de Duitse favoriete Isabell Werth met Emilio 107 aftroefde. Werth moest genoegen nemen met 83,300 en incasseerde in de Brabanthallen haar eerste 'nederlaag' van dit seizoen in de wereldbeker.



De derde podiumplaats was ook voor een Duitse, Jessica von Bredow-Werndl. Zij scoorde met Zaire-E 80,265 procent, waarmee ze Edward Gal met Glock's Voice (78,520) van het podium hield. Madeleine Witte-Vrees eindigde met Wynton als achtste (76,420). Witte-Vrees was al verzekerd van deelname aan de wereldbekerfinale over drie weken in de Amerikaanse stad Omaha, Gal pakte in Den Bosch precies genoeg punten om ook een startbewijs te bemachtigen.