Mir pakt tweede zege in Moto3 op rij

De Spaanse motorcoureur bleef in de Grote Prijs van Argentinië op het circuit van Termas de Río Hondo op zijn Honda de Brit John McPhee en zijn landgenoot Jorge Martin voor. Mir was twee weken geleden in Doha ook al de beste bij de Grote Prijs van Qatar. Het podium was toen hetzelfde.

Voor Bo Bendsneyder was het een weekend om snel te vergeten. De achttienjarige Nederlander was met zijn KTM zaterdag al niet verder dan de zeventiende plek in de kwalificatie gekomen. In de race moest hij nog zes plekken toegeven. Met de 23e plaats eindigde hij in de achterhoede. Na twee races is Bendsneyder nog zonder WK-punten.