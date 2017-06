Morbidelli wint Moto2 in Assen

Nieto en Agostini wonnen vaker dan Rossi in Assen

16:07 Valentino Rossi staat na zondag op tien zeges in de TT van Assen. Hij boekte acht overwinningen in de koningsklasse MotoGP, één in de 250cc en één in de 125cc. Toch is de Italiaan nog geen recordhouder op het Drentse asfalt.