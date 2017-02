Morrison tekent voor twee jaar als bondscoach volleybalvrouwen

Goffin eerste naam ATP Rosmalen

12:33 David Goffin verschijnt in juni op de baan van het tennistoernooi in Rosmalen. De Belgische nummer tien van de wereld is de eerste naam die door de organisatie bekend is gemaakt. Afgelopen zondag stond Goffin nog in de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament, waarin hij verloor van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga.