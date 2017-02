Morrison volgt Guidetti op als bondscoach volleybalvrouwen

Morrison is op dit moment assistent van Guidetti bij de Turkse club Vakifbank Istanbul. Hij heeft nog geen ervaring als hoofdcoach van een topclub of nationaal team.

Guidetti eindigde met de Nederlandse vrouwen als vierde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.Daarnaast won Oranje zilver op het EK en brons in de World Grand Prix. De 44-jarige Italiaan zou bondscoach blijven tot en met de Spelen van 2020 in Tokio, maar kwam daarop terug. Guidetti werd in september vader van een dochter en wil meer tijd doorbrengen met zijn gezin in zijn woonplaats Istanboel.