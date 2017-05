Motor van overleden Hayden als eerbetoon in pitbox op Donington Park

De 35-jarige Hayden was kampioen van de MotoGP in 2006. De 'Kentucky Kid' stapte in 2016 over naar het WK Superbike. Hij was in zijn eerste seizoen in de zware motorklasse teamgenoot van de Nederlander Michael van der Mark. ,,Nicky was een grote inspiratie voor mij, ik was in de beginjaren van mijn carrière zelfs een echte fan van hem'', aldus Van der Mark.