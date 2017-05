Motorcoureur Hayden zwaargewond na aanrijding met auto tijdens fietstocht

Hayden was met vrienden aan het fietsen in de buurt van de Italiaanse badplaats Rimini, toen de auto hem raakte. Hij belandde op de motorkap en klapte tegen de voorruit. Na het ongeval werd Hayden met ernstige verwondingen aan het hoofd en het bovenlichaam naar een ziekenhuis gebracht in Rimini. Daar ligt hij nog altijd in kritieke toestand.



Hayden kwam in zijn MotoGP-carrière onder meer uit voor de fabrieksteams van Honda en Ducati. In 2006 werd de Amerikaan wereldkampioen in de koningsklasse, toen hij Valentino Rossi van de wereldtitel afhield. Dit jaar acteert hij in de World Superbikes voor het team van Honda.