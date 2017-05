Motorracer Nicky Hayden overleden na fietsongeluk

Hayden werd vorige week woensdag in Italië aangereden door een auto toen hij een trainingsritje maakte op een racefiets. In een gespecialiseerde kliniek in Cesena bleek dat hij ernstig hersenletsel had opgelopen. Zijn situatie verbeterde de voorbije dagen evenmin. Hij werd in een kunstmatige coma gehouden.



Hayden werd in 2006 wereldkampioen in de MotoGP. De oud-winnaar van de TT in Assen verliet de koningsklasse van de motorsport in 2012. Hayden reed 218 Grands Prix' en won er daarvan drie. Hij stond 28 keer op het podium in het WK. Hayden nam in 2012 afscheid van de MotoGP en stapte over naar de superbikes, maar keerde vorig jaar toch nog even terug in de koningsklasse van de motorsport. De veteraan stapte in twee races op een Honda, eerst om de geblesseerde Jack Miller te vervangen en vervolgens als vervanger van Dani Pedrosa.