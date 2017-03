Muirfield weer in race om binnenhalen Brits Open na toelaten vrouwen

Het weigeren van vrouwen bleek een heet hangijzer. Vorig jaar vond er al een eerste stemming plaats, maar toen schaarde zich geen vereiste tweederdemeerderheid achter het voorstel om vrouwen toe te laten. De R&A was van dit vrouwonvriendelijke besluit niet gecharmeerd en schrapte Muirfield van de selecte groep golfbanen waar het Brits Open kan plaatsvinden.



In de stemming van vandaag koos 80 procent vóór het lidmaatschap van vrouwen. De R&A reageerde onmiddellijk met positief nieuws. Muirfield was in de lange geschiedenis van het Brits Open al zestien keer gastheer van het belangrijke major, voor het laatst in 2013. Phil Mickelson ging toen met de 'Claret Jug' naar huis.