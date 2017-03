Murray dicht bij eerste titel in 2017

Triatlete Klamer vierde bij seizoensopening Abu Dhabi

17:03 Triatlete Rachel Klamer is bij de eerste wedstrijd in de World Triatlon Series als vierde geëindigd. In Abu Dhabi ging de overwinning op de olympische afstand (1,5 km zwemmen - 40 km fietsen - 10 km hardlopen) naar de Nieuw-Zeelandse Andrea Hewitt in 2.03.46.