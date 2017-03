Murray ontsnapt tegen Kohlschreiber

Verstappen: Alles nog binnen bereik

18:43 Ook na de vierde en laatste testdag blijft Max Verstappen vol vertrouwen over zijn kansen voor komend seizoen. De Limburger, die de laatste testsessie - deels in de regen - in zijn RB13 besloot met de tweede tijd achter de Ferrari van Kimi Räikkönen, spreekt over een geslaagde week. ,,Eigenlijk heeft helemaal niets me hier écht verrast in Barcelona, de laatste vier dagen. En volgens mij is alles nog binnen bereik.’’