MvG wint Premier League na zinderende comeback

Door Pim Bijl



Terwijl pal naast hem een vuurwerkshow losbrak, veegde Michael van Gerwen met zijn handen de zweetdruppels van zijn voorhoofd af. Een brede lach en een keiharde brul volgde naast een ontgoochelde Peter Wright. De nummer 1 van de wereld behaalde gisteren alweer zijn derde Premier League-titel uit zijn carrière, zoals de bookmakers hadden voorspeld, maar wat was het een gigantische opluchting.



De 27-jarige Nederlander stond lang met zijn rug tegen de muur tegen Peter Wright. Het beeld van de finale: Van Gerwen met een gezicht op onweer, af en toe briesend en snuivend. Ontevreden met zijn scores, ontevreden over zijn dubbels die zo vaak de mist in gingen. Lijdzaam moest hij toezien hoe Peter Wright rap afstand nam en zelfs met een voorsprong van 3-7 de pauze in ging. Van Gerwen probeerde zich op te peppen.Dat lukte. Maar wat hing zijn zege aan een zijden draadje. Liefst zes keer kreeg Wright een kans om de finale te beslissen, maar steeds miste hij de dubbel.



Van Gerwen gaf na afloop toe dat hij toen met een nederlaag rekening hield. ,,Peter was vandaag heel dichtbij de zege, maar misschien werd de druk hem te veel. Ik ben koel en relaxed gebleven en heb toegeslagen op het moment dat het moest. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik heb echt een moment gehad dat ik dacht dat ik ging verliezen. Dit is een geweldige comeback.''



Ongeloof

Wright kon amper geloven wat er was gebeurd: ,,Ik kan niet geloven dat ik zoveel dubbels miste'', stamelde 'Snakebite' na zijn nederlaag.



De 28-jarige Brabander had de eindstrijd bereikt door met 10-7 te winnen van Gary Anderson, in een herhaling van de laatste WK-finale. Wright versloeg in de halve finale recordkampioen Phil Taylor, die aan zijn laatste jaar bezig is, met 10-9.



Van Gerwen verdiende met zijn eindzege in de Premier League een cheque van 250.000 pond, omgerekend ruim 290.000 euro. 'Mighty Mike' schreef de lucratieve topcompetitie met de beste darters ter wereld in 2013 en vorig jaar ook op zijn naam. In 2014 en 2015 verloor Van Gerwen de finale van respectievelijk Raymond van Barneveld en Gary Anderson.