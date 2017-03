Nadal eenvoudig naar finale in Miami

Fognini speelde een beroerde eerste set. De nummer veertig van de wereld strooide met onnodige fouten en leek last te hebben van de rechter onderarm. De Italiaan behield in de eerste set alleen zijn eerste opslagbeurt. Al na 25 minuten stond er 1-0 in sets op het scorebord voor Nadal.



In de tweede set werd ook Nadal slordig. De Spanjaard strafte de fouten van Fognini niet meer af en liet hem zo lang in leven. Beide mannen hadden last van de harde wind in Key Biscayne. Toch trok Nadal aan het langste eind in de tweede set.



De finale van het tennistoernooi in Miami zou zomaar uit kunnen monden in een nieuwe edite van 'Fedal', een duel tussen grootmeesters Roger Federer en Rafael Nadal. Federer treft vannacht namelijk Nick Kyrgios voor een plaats in de finale van zondag.



Voor Nadal is de titel in Miami een van de weinige die ontbreekt in zijn prijzenkast. De Spanjaard staat wel al in zijn vijfde eindstrijd bij het Amerikaanse hardcourttoernooi.