Nadal walst over Cilic heen en bereikt finale in Acapulco

In de finale wacht een confrontatie met Sam Querrey. De Amerikaan schakelde de Australiër Nick Kyrgios uit in drie sets: 3-6 6-1 7-5. Kyrgios was een dag eerder nog de baas geweest over de als eerste geplaatste Serviër Novak Djokovic.

Schuurs

Demi Schuurs is er met haar Tsjechische partner Renata Voracova niet in geslaagd de dubbelfinale te bereiken in Acapulco. De Kroatisch/Australische combinatie Daria Jurak/Anastasia Rodionova was in twee lange sets de baas over het koppel, dat in de kwartfinale een walk-over had nadat de Belgische Kirsten Flipkens en de Canadese Eugenie Bouchard zich hadden teruggetrokken.