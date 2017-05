Naomi van As (33) stopt met hockey

Van As (33) stopte na de Olympische Spelen van Rio de Janeiro al met internationaal hockey. Met Oranje won ze olympisch goud in 2008 en 2012 en zilver in 2016. Ook werd ze in haar eigen Den Haag wereldkampioen in 2014, net als in 2006 in Madrid. Twee keer werd ze verkozen tot beste speelster van de wereld, in 2009 en afgelopen jaar.