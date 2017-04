Nederland 38ste op mondiale dopinglijst

Het betreft wel de cijfers over het jaar 2015. Het agentschap kan een sporter in veel gevallen pas tot dopingzondaar aanmerken na een lange procedure, waardoor een volledig plaatje over een heel jaar lang op zich laat wachten. Nederland staat in de lijst van 2015 geregistreerd met twaalf dopinggevallen, koploper Rusland met 176. Italië staat tweede met 129 overtredingen, India is de nummer drie met 84. België staat opvallend hoog op plaats vijf met 67 overtredingen.