Nederland met elf badmintonners naar EK

Achttien do­ping­over­tre­din­gen in 2016

17:45 In Nederland is vorig jaar achttien keer sprake geweest van een dopingovertreding in de sportwereld. De meeste van die overtredingen waren in krachtsporten, en het ging vaak om anabole middelen. Dat meldt de Dopingautoriteit donderdag in een overzicht van 2016.